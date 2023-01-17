посёлок городского типа Новобурейский, посёлок городского типа Новобурейский, Бурейский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Новобурейский

Бурейский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Бурейский район
12950Новобурейскийпгт49°48'00"129°52'00"M-52-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Бурейский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский
10615151051рп (пгт) Новобурейскийрабочий поселок (поселок городского типа)
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