село Орлово-Ивановка, село Орлово-Ивановка, — Familio

Орлово-Ивановка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1236Орлов Ивановский, пос. вл.при рч. Орловке.40113355344
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Алексеево-Орловская волость
3183Орлово-Ивановский поселок, Алексеево-Орловской волости, при реке Харцызско-Грузск.2501401941854Сельское правление, церковно-приходская школа27214012

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6375Орлово-Іванівкаселоцентр сільської радир-н Шахтарськийсільрада Орлово-Іванівська
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