село Курнаевка, село Курнаевка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Курнаевка

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1850Курнаев, хут. каз.при оз. Курнаевом.17213795210245
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Иловатская волость
1070. Курнаево, село бывшее государственное, дворов 135, жителей 784, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14881Курнаевкасело50°23,0' с.ш.45°56,0' в.д.M-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Курнаевское сельское поселение
18652432101с Курнаевкасело
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