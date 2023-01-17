Нетрубеж
Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3013Нетрубеж, с. каз.при рч. Нетрубеже.37241699651018Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
896. Нетрубеж, сельцо бывшее владельческое и государственное, дворов 291, жителей 1892, церковь православная, школа, 6 лавок, 3 постоялых двора, кирпичный завод, ярмарка Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292481Нетрубежсело52°09'с.ш.36°49'в.д.N-37-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54623416111с Нетрубежсело