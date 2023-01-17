деревня Арефино, деревня Арефино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Арефино

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Коломенская волость
30. Арефина, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 166, лавка, мельница

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Спасско-Полистьсная волость
1Арефино (дер.)3-го стана, 2-го зем. уч.Арефинского3540971132105914земледелиенет сведений.нет сведений.2 мелочные лавки, смежно с деревней Костелево.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
314199Арефинодеревня58°51'00"31°38'00"O-36-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение
49650421106д Арефинодеревня
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