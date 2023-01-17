Кузовошка Новая
Уржумский уезд, Вятская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1374. Кузовошка Новая, деревня бывшая государственная, при речке Кузовошке, дворов 39, жителей 259, красильный завод