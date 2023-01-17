село Горицы, село Горицы, Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Горицы

Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5645Горицы, с, вл.при р. Тезе.171797293324Церквей православных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Горицкая волость
906. Горицы, село бывшее владельческое, при реке Теле, дворов 134, жителей 501, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 2 церкви православных, лавка, 3 скорняжн Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Горицкая волость
6578Горицы село70013012118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Шуйский район
4737Горицысело57°00'41°24'O-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Шуйский муниципальный район, Введенское сельское поселение
24633472106с Горицысело
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