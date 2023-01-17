хутор Науменки, хутор Науменки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Науменки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Прозоровская волость
Науменки, ф. (Рацевича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 36, у. гор. 25 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Полоцк 38 в.
Науменки, д., жит. 33 (18 м. 15 ж.), дес. 69, у. гор. 32 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Полоцк 37 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Ломашевский сельсовет
х Науменки2

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Ломашевский сельсовет
х. Науменки4
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