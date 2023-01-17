село Князевка, село Князевка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Князевка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1416Ардым (Князевка, Успенское), с. вл.при рч. Ардыме.7050190573607Церковь православная 1. Больница. Ярмарки 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Князевская волость
765. Князевка (Ардым, Успенское), село бывшее владельческое, при речке Ардыме, дворов 190, жителей 1309, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47070Князевкасело52°54'44°57'N-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Краснопольский сельсовет
56655439116с Князевкасело
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