Дербедень
Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2162Дербедень (Новые Ляки), деревня.при рч. Лякинке.1244288284274Р. — Мельниц водяных 2. Пчеловодство, извозничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1014. Дербедень (Новые Ляки), деревня бывшая государственная, при речке Лякинке, дворов 111, жителей 655
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Дербедень, с. при реч. Дербедешке, на прос. дор., деревянная церковь (постр. в 1897 г.), зем. шк., 2 бак. лав., 2 х.-з. маг., кузн., 2 вод. мел., маслоб.12012200641602Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142639Дербеденьсело54°56'52°01'N-39-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Альметьевское сельское поселение
92608404106с Дербеденьсело
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