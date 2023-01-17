село Дербедень, село Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Дербедень

Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2162Дербедень (Новые Ляки), деревня.при рч. Лякинке.1244288284274Р. — Мельниц водяных 2. Пчеловодство, извозничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Акташевская волость
1014. Дербедень (Новые Ляки), деревня бывшая государственная, при речке Лякинке, дворов 111, жителей 655

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Акташевсная волость
4Дербедень, с. при реч. Дербедешке, на прос. дор., деревянная церковь (постр. в 1897 г.), зем. шк., 2 бак. лав., 2 х.-з. маг., кузн., 2 вод. мел., маслоб.12012200641602Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Альметьевский район
142639Дербеденьсело54°56'52°01'N-39-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Альметьевское сельское поселение
92608404106с Дербеденьсело
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