село Моргауши, село Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Моргауши

Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд, Акрамовская волость
288. Моргоуши, деревня бывшая государственная, при речке Моргоушке, дворов 103, жителей 489, молитвенный дом

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость
с. Моргоуши, Акрамовскойчуваши813
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Моргаушский район
13256Моргаушисело55°58'с.ш.46°46'в.д.N-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский муниципальный район, Моргаушское сельское поселение
97632435101с Моргаушисело
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