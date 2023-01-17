село Узян, село Узян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Узян

Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
506Узянский, зав. вл.при рч. Узяне.103станов. кварт.41414681487Церковь православная 1, часовня, базар еженедельно, завод железоделательный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Узянская волость
399. Узянский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Узяне, дворов 464, жителей 3461 в. првл. (уездный город в 103 верстах), церковь православная, часовня, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белорецкий район
523971Узянсело53°42'00"57°52'00"N-40-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Узянский сельсовет
80611452101с Узянсело
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