Узян
Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
506Узянский, зав. вл.при рч. Узяне.103станов. кварт.41414681487Церковь православная 1, часовня, базар еженедельно, завод железоделательный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
399. Узянский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Узяне, дворов 464, жителей 3461 в. првл. (уездный город в 103 верстах), церковь православная, часовня, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523971Узянсело53°42'00"57°52'00"N-40-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80611452101с Узянсело