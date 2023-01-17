деревня Сальзигутово, деревня Сальзигутово, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Сальзигутово

Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1824Сальзагутова, деревня.при р. Ае.1454938111103Б. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Большекущинская волость
939. Сальзягутова (Тюплеккулева), деревня бывшая государственная, при реке Ае, дворов 60, жителей 330, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Большекущинская волость
18Сельзегутова, д. при р. Ай, на зем. трак., мечеть, медр.175589325275Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мечетлинский район
521173Сальзигутоводеревня55°55'00"58°14'00"N-40-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мечетлинский муниципальный район, Сельское поселение Большеустьикинский сельсовет
80642415116д Сальзигутоводеревня
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