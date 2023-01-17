Широкий Карамыш
Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
444Широкий Карамыш, с. вл.при р. Карамыше.59343819101002Церковь православная 1. Училище. Винокурня. Овчарня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
235. Широкий Карамыш, село бывшее владельческое, при речке Карамыше, дворов 435, жителей 2154, волостное правление (уездный город в 59 верстах), церковь православная, шко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52459Широкий Карамышсело51°20'с.ш.45°04'в.д.M-38-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63625455101с Широкий Карамышсело