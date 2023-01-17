село Новое Шаткино, село Новое Шаткино, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Новое Шаткино

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1302Новое Шаткино, д. каз.при р. Кададе.3115226587604
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Камишкирская волость
634. Нв. Шаткино, село бывшее государственное и свободных хлебопашцев, при реке Кададе, дворов 271, жителей 1428, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
47516Новое Шаткиносело52°55'46°13'N-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Новошаткинский сельсовет
56631416101с Новое Шаткиносело
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