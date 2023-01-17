деревня Данилово, деревня Данилово, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Данилово

Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3559Данилово (Даниловский скит, Даниловский погост), с.при р. Выге.72147302747Церквей православных 2. Волостное правление. Обывательская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Даниловская волость
643. Даниловское (Даниловский раскольничий монастырь), село бывшее государственное, при реке Выге, дворов 15, жителей 85, волостное правление (уездный город в 72 верстах) Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Медвежьегорский район
149010Даниловодеревня62°58'35°43'P-36-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Медвежьегорский муниципальный район, Чёлмужское сельское поселение
86624460126д Даниловодеревня
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