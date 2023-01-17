деревня Тармакла, деревня Тармакла, Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Тармакла

Муромцевский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2593Тармаклинская, д. каз.при ррч. Тунуске и Тармаклы.1172771243251
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Кондратьевская волость
Тармаклинская д., при рч. Тукуске, на прос. дор.801126441166

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Муромцевский район
114941Тармакладеревня56°30'с.ш.75°32'в.д.O-43-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Муромцевский муниципальный район, Кондратьевское сельское поселение
52634416111д Тармакладеревня
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