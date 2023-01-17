деревня Захарово, деревня Захарово, город областного подчинения Клин, Московская область (на 2018) — Familio

Захарово

город областного подчинения Клин, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3520Захарово, с. каз.при колодцах.301679266302Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Трехденевская волость
709. Захарово, село бывшее государственное, дворов 91, жителей 586, церковь православная, 2 лавки, ярмарка 8-го нояб.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Борщевская волость
Село Захарово 208станция Решетниково. 8135Земское училище и казенная винная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
22153Захароводеревня56°31'с.ш.36°44'в.д.O-37-122
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