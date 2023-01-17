Теханичи
Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
49Дер. Теханичипроселкер. СуровеТеханичскому сел. общ. 70290234Печарского пр. 14923
91Фол. Теханичипроселкер. Суроведв. С. А. Ничипоренко, прав. 176Печарского пр. 15024
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Теханичи12
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Теханичи8