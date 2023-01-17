деревня Теханичи, деревня Теханичи, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Теханичи

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
49Дер. Теханичипроселкер. СуровеТеханичскому сел. общ. 70290234Печарского пр. 14923
91Фол. Теханичипроселкер. Суроведв. С. А. Ничипоренко, прав. 176Печарского пр. 15024

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д Теханичи12

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д. Теханичи8
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