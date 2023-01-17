село Мокрая Орловка, село Мокрая Орловка, Грайворонский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Мокрая Орловка

Грайворонский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
541Орловка (Мокрое), с. каз. и вл.при рч. Ворсклице.12884379372Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Грайворонская волость
219. Мокрое (Орловка), село бывшее государственное, при речке Ворсклице, дворов 132, жителей 736, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Грайворонский район
115655Мокрая Орловкасело50°31'35°31'M-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Грайворонский
14725000231с Мокрая Орловкасело
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