село Петрокаменское, село Петрокаменское, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Петрокаменское

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2155Петрокаменский, зав.при р. Нейве.130403189621055Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Заводов: Чугунноплавильный 1, железоплавильный 1. Сундучных заведений 17. Базары еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Петрокаменская волость
523. Петрокаменский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 323, жителей 1853, волостное правление (уездный город в 130 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
91432Петрокаменскоесело57°43'с.ш.60°40'в.д.O-41-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000381с Петрокаменскоесело
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