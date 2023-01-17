деревня Чимкинцы, деревня Чимкинцы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Чимкинцы

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2247Чимкинцы (Пиркиничи), д.при р. Свири.77245350
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Каномская волость
474. Чимкиницы (Рогатинская Горка, Верховье, Семеновщина), село бывшее государственное, при реке Свири, дворов 38, жителей 194, церковь православная, 3 лавки
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