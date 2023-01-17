Клушино
Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4360Клушино, с. каз.при рч. Дубне.1212146419482Церковь православная 1. Ярмарок 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
166. Клушино, село бывшее государственное, при реке Дубне, дворов 136, жителей 770, церковь православная, 3 часовни, 2 ветряные мельницы, 2 ярмарки
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
89КлушеноСело12143398397Церковь, церковно-приходское училище и 4 мелоч. лавки, фельдшер. пункт., торгов. чулан, две вет. мельн., кузница, две чайн. лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179485Клушинодеревня55°40'00"35°03'00"N-36-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66608416101д Клушинодеревня