деревня Клушино, деревня Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Клушино

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4360Клушино, с. каз.при рч. Дубне.1212146419482Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Клушинская волость
166. Клушино, село бывшее государственное, при реке Дубне, дворов 136, жителей 770, церковь православная, 3 часовни, 2 ветряные мельницы, 2 ярмарки

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Клушино-Воробьевская волость
89КлушеноСело12143398397Церковь, церковно-приходское училище и 4 мелоч. лавки, фельдшер. пункт., торгов. чулан, две вет. мельн., кузница, две чайн. лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
179485Клушинодеревня55°40'00"35°03'00"N-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Гагаринское сельское поселение
66608416101д Клушинодеревня
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