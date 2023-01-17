Мало-Алматинский
Верненский уезд, Семиреченская область (на 1893)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- выселок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
5Мало-Алматинский выс.Аулов: 348. Всех дворов: 20. 2254. Других сословий: 717.
3318. Мало-Алматинская кирг. вол.Кибиток: 1060. 5152