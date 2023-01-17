выселок Мало-Алматинский, выселок Мало-Алматинский, Верненский уезд, Семиреченская область (на 1893) — Familio

Мало-Алматинский

Верненский уезд, Семиреченская область (на 1893)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Верненский уезд, Алматинский станичный юрт
5Мало-Алматинский выс.Аулов: 348. Всех дворов: 20. 2254. Других сословий: 717.
Верненский уезд, Мало-Алматинская киргизская волость
3318. Мало-Алматинская кирг. вол.Кибиток: 1060. 5152
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