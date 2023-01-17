село Стандрово, село Стандрово, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Стандрово

Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2491Стандрово, с. каз.при рч. Селдоре.4015185590659Церковь православная 1. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Стандровская волость
1055. Стандрово, село бывшее государственное, при речке Селдоре, дворов 255, жителей 1299, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Стандровская волость
село Стандрово«Кадомская п.-т. кон.4012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Теньгушевский район
76238Стандровосело54°38'42°40'N-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, Стандровское сельское поселение
89651450101с Стандровосело
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