Волосово
Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
325Волосово, с. каз.при рч. Колочке.16946145150Церквей православных 2. Упраздненный монастырь.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
667. Волосово, село бывшее государственное, при речке Кошечке, дворов 48, жителей 303, 2 церкви православных, монастырь, 2 лавки, водяная мельница
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
867Волосово деревня32348161610
868Никольский мужской монастырь при селе Волосове52161610
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2361Волосовосело56°10'40°11'O-37-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17650450126с Волосовосело