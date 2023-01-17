село Шляхово, село Шляхово, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Шляхово

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению жительницы села Шляхова Мелиховской волости Белгородского уезда Ксении Алексеевны Ореховой. 1919 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р447. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
351Шляхово, с. каз.при колодцах.222386374430Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Мелиховская волость
123. Шляхово, село бывшее государственное, дворов 140, жителей 952, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
115863Шляховосело50°43'36°49'M-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Шляховское сельское поселение
14640492101с Шляховосело
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