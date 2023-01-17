Шляхово
Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по обвинению жительницы села Шляхова Мелиховской волости Белгородского уезда Ксении Алексеевны Ореховой. 1919 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р447. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
351Шляхово, с. каз.при колодцах.222386374430Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
123. Шляхово, село бывшее государственное, дворов 140, жителей 952, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115863Шляховосело50°43'36°49'M-37-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14640492101с Шляховосело