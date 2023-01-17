село Петропавловка, село Петропавловка, Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
999Петропавловская, стан. казач. Ор. в.при рч. Кидыше.12025308929900Церковь православная 1, почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Станичный юрт Карагайский
292. Петропавловский, поселок казачий, при речке Кындыше, дворов 334, жителей 1778, церковь православная, 2 школы, почтовая станция, 2 лавки, ярмарка 29-го июня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Уйский район
326217Петропавловкасело54°11'00"59°49'00"N-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Уйский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
75656408101с Петропавловкасело
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