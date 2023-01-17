село Напольный Вьяс, село Напольный Вьяс, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Напольный Вьяс

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1609Напольный Вьяс (Знаменское), с. вл.при рч. Вьясе.4019124407424Церковь православная 1. Поташных заводов 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Больше-Вьясская волость
824. Напольный Вьяс, село бывшее владельческое, при речке Вьясе, дворов 146, жителей 987, церковь православная, 6 поташн. з., синильня, шерсточесальня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
48193Напольный Вьяссело53°49'45°27'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Большевьясский сельсовет
56643407126с Напольный Вьяссело
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