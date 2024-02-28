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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2639Смакова (Берекова), деревня.при рч. Нугуше.6623339793Б. Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1370. Смаково (Берекова, Татьянова), деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 31, жителей 192, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
25Смакова (Берекова-Алама-Тамьян), д. на р. Нугуше, прос. дор., х.-з. маг., паромн. перепр., мельн.67349130117Земледелие и лесной промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524130Смаководеревня53°02'00"56°04'00"N-40-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Араслановский сельсовет
80641415101д Смаководеревня