деревня Смаково, деревня Смаково, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Смаково

Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2639Смакова (Берекова), деревня.при рч. Нугуше.6623339793Б. Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
1370. Смаково (Берекова, Татьянова), деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 31, жителей 192, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
25Смакова (Берекова-Алама-Тамьян), д. на р. Нугуше, прос. дор., х.-з. маг., паромн. перепр., мельн.67349130117Земледелие и лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мелеузовский район
524130Смаководеревня53°02'00"56°04'00"N-40-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мелеузовский муниципальный район, Сельское поселение Араслановский сельсовет
80641415101д Смаководеревня
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