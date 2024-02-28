село Минзитарово, село Минзитарово, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Минзитарово

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
378Миньадзитарова (Миньлярова, Адзитарова), деревня.при рч. Лобовке.504554158151Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Архангельская волость
5. Минадзишарова (Миньлярова, Адзитарова), деревня бывшая государственная, при речке Лобовке, дворов 80, жителей 461, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Архангельская волость
29Миньадзитарова, д. при реч. Лобовке, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав., вод. мел.438150408368Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
519558Минзитаровосело54°55'00"56°28'00"N-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Уктеевский сельсовет
80628470101с Минзитаровосело
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