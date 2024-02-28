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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
378Миньадзитарова (Миньлярова, Адзитарова), деревня.при рч. Лобовке.504554158151Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
5. Минадзишарова (Миньлярова, Адзитарова), деревня бывшая государственная, при речке Лобовке, дворов 80, жителей 461, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
29Миньадзитарова, д. при реч. Лобовке, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав., вод. мел.438150408368Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519558Минзитаровосело54°55'00"56°28'00"N-40-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80628470101с Минзитаровосело