село Дуван, село Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Дуван

Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о крестьянине села Дувана Дуванской волости Златоустовского уезда Ефреме Александровиче Цльпилове, обвинявшемся по 246 ст. Улож о нак. 1902 г. // Гос. архив Российск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1770Дуван (Петропавловка, Степь), село.при ррч. Суханке, Кошелевке, озз. Шарыпе и Чертане.1532751816421944Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 3. Лавок 20 и балаганов 24. Базары по воскресеньям. Пчеловодство, сапожничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Дуванская волость
943. Дуван (Петропавловское, Степь), село бывшее государственное, при речках Кошелевке, Суханке и Токоревке и озз. Шарыне и Чертане, дворов 545, жителей 2997, волостное п Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуванская волость
4Дуван, с. при реч. Кошелевке, на почт. трак., церковь (постр. в 1821 году), вол. правл., фельдш. пункт, 2 зем. нач. школы, 1 жен. 2-х клас. учил., рем. учил., воскр. шк., Показать все 15188019712157Земледелие, пчеловодство, лесной промысел и гончарное производство

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Дуванская волость
село Дуван

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дуванский район
521604Дувансело55°42'00"57°54'00"N-40-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дуванский муниципальный район, Сельское поселение Дуванский сельсовет
80623407101с Дувансело
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