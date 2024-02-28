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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине села Дувана Дуванской волости Златоустовского уезда Ефреме Александровиче Цльпилове, обвинявшемся по 246 ст. Улож о нак. 1902 г. // Гос. архив Российск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1770Дуван (Петропавловка, Степь), село.при ррч. Суханке, Кошелевке, озз. Шарыпе и Чертане.1532751816421944Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 3. Лавок 20 и балаганов 24. Базары по воскресеньям. Пчеловодство, сапожничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
943. Дуван (Петропавловское, Степь), село бывшее государственное, при речках Кошелевке, Суханке и Токоревке и озз. Шарыне и Чертане, дворов 545, жителей 2997, волостное п Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Дуван, с. при реч. Кошелевке, на почт. трак., церковь (постр. в 1821 году), вол. правл., фельдш. пункт, 2 зем. нач. школы, 1 жен. 2-х клас. учил., рем. учил., воскр. шк., Показать все 151—88019712157Земледелие, пчеловодство, лесной промысел и гончарное производство
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Дуван
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521604Дувансело55°42'00"57°54'00"N-40-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80623407101с Дувансело