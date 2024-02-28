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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
439Малый Бурначек, д. вл.при рч. Бурначке.90251212196Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Д. Малый Бурначек с д. Дубенскою35У. И. Арапов2355162
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
33. Колмаковка (Сидельниково, М. Бурначек), деревня бывшая государственная, при реке М. Бурначке, дворов 79, жителей 792
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Колмаковка«Токаревская» почт.-телегр. Коотора9013
деревня Малый Бурначек«Токаревская» почт.-телегр. Коотора9220
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
289141Малый Бурначёкдеревня52°02'41°21'N-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68642475111д Малый Бурначёкдеревня