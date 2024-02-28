деревня Малый Бурначёк, деревня Малый Бурначёк, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Малый Бурначёк

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
439Малый Бурначек, д. вл.при рч. Бурначке.90251212196
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Д. Малый Бурначек с д. Дубенскою35У. И. Арапов2355162

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Васильевская волость
33. Колмаковка (Сидельниково, М. Бурначек), деревня бывшая государственная, при реке М. Бурначке, дворов 79, жителей 792

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Васильевская волость
деревня Колмаковка«Токаревская» почт.-телегр. Коотора9013
деревня Малый Бурначек«Токаревская» почт.-телегр. Коотора9220

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
289141Малый Бурначёкдеревня52°02'41°21'N-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Чичеринский сельсовет
68642475111д Малый Бурначёкдеревня
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