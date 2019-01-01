село Большое Давыдово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Давыдово

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Чизов Никандр Семенович 32 л. кр. Горбатовского уезда, Детковской волости с. Давыдова. Служит в кладовой Сокольнич. электр. парка. Кл. «Гудок». 1915 г. // Гос. архив Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
1919Давыдово ближнее, с. разновед.при колодцах и прудах.283144438474Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Детковская волость
148. Давыдово, село бывшее владельческое, дворов 108, жителей 571, церковь православная

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Павловская волость
Давыдово село62Давыдовск. 1345г. Павлов33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
15465Большое Давыдовосело55°57'43°08'N-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Калининский сельсовет
22642416106с Большое Давыдовосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.