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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Чизов Никандр Семенович 32 л. кр. Горбатовского уезда, Детковской волости с. Давыдова. Служит в кладовой Сокольнич. электр. парка. Кл. «Гудок». 1915 г. // Гос. архив Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1919Давыдово ближнее, с. разновед.при колодцах и прудах.283144438474Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
148. Давыдово, село бывшее владельческое, дворов 108, жителей 571, церковь православная
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Давыдово село62Давыдовск. 1345г. Павлов—33
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15465Большое Давыдовосело55°57'43°08'N-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22642416106с Большое Давыдовосело