деревня Сметанино, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сметанино

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянок Ивановой и Сальниковой д. Сметанинской Верховской вол. Вельского уезда Д. Андреевой о неразрешении их брату продажи части дома, предназанченно Показать все
Дело о преступлении по должности полицейского десятского д. Сметанинской Верховской волости Вельского уезда Александра Андреевича Кокорина. 1899–1900 гг. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1842Сметанинское (Нижний Край, Щипачево), с. удел.при рч. Возлеме.591925100150Церквей православных 2. Почтовая станция. Верховажский удельный приказ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
292. Сметанинское (Сметанино, Щипачево), село бывшее удельное, при речке Возлеше, дворов 41, жителей 242, волостное правление (уездный город в 59 верстах), 2 церкви право Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
135135Сметанинское (Щивачево)Верховск. 1-еВоскресенскийбывшие удельные5818276782

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
34767Сметанинодеревня60°38'с.ш.41°50'в.д.P-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Верховское сельское поселение
19616408101д Сметанинодеревня

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