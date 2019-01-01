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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянок Ивановой и Сальниковой д. Сметанинской Верховской вол. Вельского уезда Д. Андреевой о неразрешении их брату продажи части дома, предназанченно Показать все
Дело о преступлении по должности полицейского десятского д. Сметанинской Верховской волости Вельского уезда Александра Андреевича Кокорина. 1899–1900 гг. // Гос. архив Во Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1842Сметанинское (Нижний Край, Щипачево), с. удел.при рч. Возлеме.591925100150Церквей православных 2. Почтовая станция. Верховажский удельный приказ.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
292. Сметанинское (Сметанино, Щипачево), село бывшее удельное, при речке Возлеше, дворов 41, жителей 242, волостное правление (уездный город в 59 верстах), 2 церкви право Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
135135Сметанинское (Щивачево)Верховск. 1-еВоскресенскийбывшие удельные5818276782
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34767Сметанинодеревня60°38'с.ш.41°50'в.д.P-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616408101д Сметанинодеревня