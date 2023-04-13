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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3252Бельское, д. вл.при колодцах.4239147607613
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1245. Бельская, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Белой, дворов 171, жителей 1290, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 постоялых д Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Бельская22517546781225322539507127
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Бельское село8541при р. Белой2851161120523665045—волостн. правл.Церк. дер., шк. зем. смеш., каз. вин. л., лес. и зем. раб.
Хлудовых куп ус. в с. Бельскомъ8586—2245045—Бельское
Церковкая усадьба с Бельскаго8587—43750451Бельское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98Бельскоесело54°44'с.ш.40°23'в.д.N-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646498121с Бельскоесело