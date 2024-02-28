село Горячинск, село Горячинск, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Горячинск

Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Бурятии

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Баргузинский округ, Горячинское отдельное сельское общество
368Горячинское сел.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Баргузинский округ, Горячинское сельское общество
село Горячинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Прибайкальский район
202738Горячинсксело52°59'с.ш.108°18'в.д.N-49-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Прибайкальский муниципальный район, Туркинское сельское поселение
81642489116с Горячинсксело
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