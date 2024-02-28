агрогородок Ботвиновка, агрогородок Ботвиновка, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ботвиновка

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Комаровичская волость
579. Батвиновка, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 147, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Комаровичская волость
15Село Бативиновкапроселочнойреч. ПрусинкеБатвиновск. с. о. церковн. земли34 2133 2124 2Батвиновск. пр. 7823
54Хут. Батвиновкапроселочнойр. Прусинкемещ. А. В. Шишко, прав. 173Батвиновск. пр. 7823

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район, Ботвиновский сельсовет
д Ботвиновка429

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Ботвиновский сельсовет
аг. Ботвиновка141
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