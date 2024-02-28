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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
579. Батвиновка, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 147, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
15Село Бативиновкапроселочнойреч. ПрусинкеБатвиновск. с. о. церковн. земли34 2133 2124 2Батвиновск. пр. 7823
54Хут. Батвиновкапроселочнойр. Прусинкемещ. А. В. Шишко, прав. 173Батвиновск. пр. 7823
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ботвиновка429
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Ботвиновка141