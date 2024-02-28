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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки деревни Гриденской Вожбальской волости Тотемского уезда Мараковой А. А. о неправильном приёме на военную службу ее сына Александра. 1912 г. // Г Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Гридинской Вожбальской волости о выдаче ссуды из магазина. 1911 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12169.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9911Гридинское, д. каз.при р. Вожбале.2784238299Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1331. Гридинская, деревня бывшая государственная, при речке Вожбале, дворов 29, жителей 174, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44ГридинскоеВожбальскоеБлаговещенскийбывшие государственные35255154163
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гриденское 5164деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 225 км. Летнее: —.6467
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227881Гридинскаядеревня59°59'с.ш.42°18'в.д.O-38-001