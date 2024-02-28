деревня Гридинская, деревня Гридинская, Тотемский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Гридинская

Тотемский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Вожбальской волости
Дело по жалобе крестьянки деревни Гриденской Вожбальской волости Тотемского уезда Мараковой А. А. о неправильном приёме на военную службу ее сына Александра. 1912 г. // Г Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Гридинской Вожбальской волости о выдаче ссуды из магазина. 1911 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12169.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9911Гридинское, д. каз.при р. Вожбале.2784238299
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Мосеевская волость
1331. Гридинская, деревня бывшая государственная, при речке Вожбале, дворов 29, жителей 174, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Вожбальская волость
44ГридинскоеВожбальскоеБлаговещенскийбывшие государственные35255154163

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Вожбальский сельсовет
Гриденское 5164деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 225 км. Летнее: —.6467

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227881Гридинскаядеревня59°59'с.ш.42°18'в.д.O-38-001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close