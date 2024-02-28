село Мартыновка, село Мартыновка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Мартыновка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Борзенский уезд
550Мартиновка (Мартыновка), с. казач. и вл.при ррч. Остре и Утке.3033312825949Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Борзненский уезд, Фастовецкая волость
120. Мартыновка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Остре, дворов 411, жителей 2279, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 2 лавки, маслобойны Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28823Мартинівкаселор-н ІчнянськийПарафіївська селищна об'єднана територіальна громада
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