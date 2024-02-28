деревня Осиновка, деревня Осиновка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Осиновка

Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9778Осиновка нижняя, д. вл.при р. Остре.172143330
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9880Осиновка, д. вл.при колодцах.61652627
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Кириловская волость
57ОсиновкаПоселок8164552
58ОсиновкаВладельческая усадьба852417

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Рославльский район
216670Осиновкадеревня54°01'00"32°49'00"N-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Рославльский муниципальный район, Рославльское сельское поселение
66636480151д Осиновкадеревня
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