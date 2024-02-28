рабочий посёлок Крутинка, рабочий посёлок Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Крутинка

Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1842Крутое (Крутинское), с. каз.при оз. Иковском.18646165440390Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарка 21 ноября и торжок 20 июля.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Крутинская волость
Крутинское с., при оз. Ике, на почт. тр. Почтовое отделение4154816791

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тобольская губерния, Тюкалинский округ
село Крутинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Крутинский район
12043Крутинкараб.посёлок56°01'с.ш.71°31'в.д.O-42-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Крутинский муниципальный район, Крутинское городское поселение
52626151051рп Крутинкарабочий поселок
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