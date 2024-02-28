село Новоподзорново, село Новоподзорново, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Новоподзорново

Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
194Ново-Подзорнова (Присёлок), д. каз.при ррч. Сереже и Кубекене.593080216223Часовня православная 1.
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Итатская волость
11Село Ново-Подзорное31810825216

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Тяжинский район
117270Новоподзорновосело55°52'89°06'N-45-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Тяжинский муниципальный район, Новоподзорновское сельское поселение
32634414101с Новоподзорновосело
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