деревня Ботово, деревня Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ботово

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1919Ботово, с. вл.при пруде.9729126125Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Волоколамский уезд
С. Ботово с дерев.27П. П. Шипов49130114

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Буйгородская волость
735. Ботово, село бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 43, жителей 253, церковь православная, школа, лавка, винокуренных завод

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Буйгородская волость
Село Ботово961446Земское училище, имение Д. Н. Шипова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
20496Ботоводеревня56°07'с.ш.35°58'в.д.O-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Кашинское сельское поселение
46605422121д Ботоводеревня
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