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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
387Васильевка (Абрамовка, Карабаш), д. каз.при вершине рч. Каратая.401556360339Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
292. Васильевка (Кузайкина), деревня бывшая государственная, при речке Каратае, дворов 91, жителей 686, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Васильевка (Кузайкино тож) Б. государ. Мордва. Прав.1812Р.Каратай266435137528510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142827Васильевкасело54°46'52°18'N-39-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
92608416101с Васильевкасело