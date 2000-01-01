деревня Елгашева, деревня Елгашева, Базановская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Елгашева

Базановская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1517Елгашева, деревня.при рч. Елгаше.323582306314Р. — Мельниц ветреных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Базановская волость
566. Елгашева, деревня бывшая государственная, при речке Елгаше, дворов 115, жителей 644, часовня

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Базановская волость
26Старо-Елгашева, д. при реч. Елгашевка, на прос. дор., 2 бак. лав., 6 ветр. мел., х.-з. маг.27551821Земледелие
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