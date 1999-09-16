посёлок городского типа Великая Багачка, посёлок городского типа Великая Багачка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великая Багачка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3095Богачька, мест. вл. и казач.при р. Псле.211842818321939Церквей православных 2. Сельское приходское училище. Ярмарок 2. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Богачанская волость
650. Богачка, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле и речке Богачке, дворов 529, жителей 3200, волостное правление (уездный город в 21 версте), 2 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Богачанская волость
1.0Богачка местечкоБогачанское козаков21
1.0Богачка местечко с №№ 2-4Богачанское казенных крестьян21232332523890

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Богачанская волость
местечко Богачка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17745Велика Багачкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Великобагачанськийселищна рада Великобагачанська
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