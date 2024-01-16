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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1100Козмодемьянское (Сухая Панда, Калугино), с. каз. и вл.при р. Сухой Панде.38станов. кварт.32512211232Церквей православных 1. Больница. Ярмарка. Базары. Завод овчарный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Калугино, с 2 дер.97Малолетние Ланские926100208
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
448. Калугино, село бывшее государственное, при речке Сух. Панде, дворов 215, жителей 1691, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Калугино«Инжавинская» поч.-т. контора3818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
66272Калугиносело52°24'42°18'N-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68608415101с Калугиносело