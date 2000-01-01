деревня Александровка, деревня Александровка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Александровка

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Александровка Павловской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2740.
Дело о крестьянке Пензенской губернии Городищенского уезда Павловской вол. с. Александровки Ереминой Ксении Васильевне, обвинявшейся в оскорблении царской фамилии. 1896–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
235Александровка (Куракино), сц. вл.при руч. Уранке.848106425468

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Павловская волость
135. Александровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Юлове, дворов 137, жителей 787, церковь православная, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
47062Александровкадеревня53°13'45°50'N-38-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Павло-Куракинский сельсовет
56618428106д Александровкадеревня
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