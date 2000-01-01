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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Александровка Павловской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2740.
Дело о крестьянке Пензенской губернии Городищенского уезда Павловской вол. с. Александровки Ереминой Ксении Васильевне, обвинявшейся в оскорблении царской фамилии. 1896–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
235Александровка (Куракино), сц. вл.при руч. Уранке.848106425468
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
135. Александровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Юлове, дворов 137, жителей 787, церковь православная, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47062Александровкадеревня53°13'45°50'N-38-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Павло-Куракинский сельсовет
56618428106д Александровкадеревня