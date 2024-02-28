деревня Шеванино, деревня Шеванино, Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Шеванино

Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об опустошительной вырубке леса в надельной земле крестьян деревни Шеванино Георгиевской вол. Рыбинского уезда. 1913–1916 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шеванино Георгиевской волости Рыбинского уезда Федором Никитиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1878–1879 гг. // Гос Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Шеванино Георгиевской волости Крылова Ф. Н. с семьей. 1878–1879 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7854Шеванино, д. вл.при рч. Волготне.151331216
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Георгиевская волость
д. ШеваниноVIII. Киверниковское общество50178XII—211Георгиевский в Раменье приход
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д. ШеваниноXII. Середневское обществосмотри № 17
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