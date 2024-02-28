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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опустошительной вырубке леса в надельной земле крестьян деревни Шеванино Георгиевской вол. Рыбинского уезда. 1913–1916 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шеванино Георгиевской волости Рыбинского уезда Федором Никитиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1878–1879 гг. // Гос Показать все
Дело о причислении к мещанскому обществу крестьянина д. Шеванино Георгиевской волости Крылова Ф. Н. с семьей. 1878–1879 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7854Шеванино, д. вл.при рч. Волготне.151331216Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШеваниноVIII. Киверниковское общество50178XII—211Георгиевский в Раменье приходПоказать скан
д. ШеваниноXII. Середневское обществосмотри № 17Показать скан